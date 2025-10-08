Juventus | Stramaccioni analizza lo scorso match

Una partita di equilibrio Andrea Stramaccioni, seconda voce di Juventus-Milan del 5 ottobre 2025, ha analizzato il pareggio 0-0. “Due squadre che hanno rispettato l’equilibrio”, ha detto, descrivendo un primo tempo “bruttino” e un secondo tempo con il Milan più propositivo. Il rigore sbagliato da Pulisic al 53’ è stato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Stramaccioni analizza lo scorso match

In questa notizia si parla di: juventus - stramaccioni

Juventus–Inter si avvicina e Andrea Stramaccioni commenta la sfida alla Gazzetta dello Sport: “È una partita che va oltre ogni etichetta, per i tifosi conta solo il risultato”. Stramaccioni evidenzia il cambio di passo della Juve con Tudor e le idee nuove di Chivu a - facebook.com Vai su Facebook

#Stramaccioni non ha dubbi su #Vlahovic #Openda e #David hanno determinate caratteristiche - X Vai su X

Stramaccioni non ha dubbi: «Vlahovic è il vero 9 della Juve. Vi spiego le caratteristiche di Openda e David» - Stramaccioni, ex tecnico e noto commentatore, è convinto che il vero centravanti della Juve sia Dusan Vlahovic: le sue dichiarazioni Il pareggio per 0- Secondo juventusnews24.com

Stramaccioni: "Juve-Milan equilibrata, il vero 9 bianconero? È ancora un rebus” - Ospite di Radio Bianconera durante la trasmissione Ieri & Oggi, Andrea Stramaccioni, seconda voce del big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan, ha analizzato la sfida terminata ... Si legge su tuttojuve.com