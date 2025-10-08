Juventus presente all’assemblea generale dell’EFC | Comolli e Chillini hanno rappresentato il club bianconero Tutti i dettagli

Juventus presente all’assemblea generale dell’EFC: gli aggiornamenti sulla serata e la presenza dei due dirigenti. Un segnale di presenza, il volto del nuovo corso che si presenta ufficialmente sul palcoscenico europeo. Come rivelato da Sky Sport, Giorgio Chiellini e Damien Comolli sono a Roma per partecipare all’assemblea generale dell’ EFC (European Football Club), l’organismo che riunisce i club europei e che ha preso il posto della vecchia ECA. I due massimi dirigenti dell’area sportiva della Juventus hanno preso parte all’importante appuntamento in rappresentanza della Vecchia Signora, in una giornata che vede riuniti nella capitale tutti i principali club del continente, per discutere del futuro del calcio e delle sue competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

