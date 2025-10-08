Juventus | la difesa resta a Torino
Retroguardia snobbata: un dato unico La sosta nazionale di ottobre 2025 vede la Juventus come unica squadra tra le prime nove di Serie A senza difensori o portieri convocati. La difesa resta a Torino. I 13 bianconeri chiamati in nazionale lasciano la Continassa, ma la retroguardia resta al completo sotto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: juventus - difesa
Pronostico Verona-Juventus: la difesa è sotto esame
Juventus, Kim nuovo nome per la difesa
Juventus, si sogna in grande per il colpo in difesa: contatti con l’ex Serie A
Juventus-Milan, una prima volta in difesa? L'idea di Tudor - facebook.com Vai su Facebook
Milan, riecco Tomori. La "solita" difesa anche contro la Juventus? - X Vai su X
Mercato Juventus: un solido austriaco per la traballante difesa bianconera - A monitorare la situazione anche la Juventus, la cui stabilità del reparto arretrato è di sicuro da migliorare: domenica, nel big match giocato a Torino con il Milan, non ha subito gol solo per la pes ... Lo riporta sportal.it
Torino-Juventus 0-1: granata inoffensivi e il derby resta bianconero - Al 90' / I granata nella ripresa non pungono mai la difesa bianconera, con la squadra di Allegri che si limita a difendere e tenere il risultato ... Come scrive toronews.net