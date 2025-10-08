Juventus in arrivo il nuovo ds | contatti avanzati con Ottolini

Calcionews24.com | 8 ott 2025

. L’accordo tra il dirigente e il club bianconero sarebbe ormai imminente Il futuro direttore sportivo della Juventus sembra avere un nome e un volto ben definito: Marco Ottolini. Le voci che lo vedono in pole position per ricoprire l’incarico si sono intensificate, culminando nella conferma da parte dell’esperto di mercato Matteo Moretto. Secondo le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

