Continuano le critiche attorno al calciomercato estivo dei bianconeri e al lavoro di Damien Comolli: il nuovo acquisto è stato già panchinato Il quinto pareggio consecutivo, ottenuto contro il Milan del grande ex Massimiliano Allegri nell’ultimo turno del campionato di Serie A, ha lasciato strascichi importanti in casa Juventus. Damien Comolli (LaPresse) – Calciomercato.it Nonostante sia ancora imbattuta, la squadra guidata da Igor Tudor non convince e sono molti i punti interrogativi sui quali si sta discutendo in questi giorni. Il reparto avanzato, dopo un ottimo inizio, non riesce più a trovare la via della rete. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, il flop da oltre 11 milioni è già servito: solo due partite da titolare