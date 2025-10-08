Juventus fiducia totale in Tudor | la società e lo spogliatoio fanno quadrato attorno al tecnico croato

Nessuna crepa, nessuna incertezza. In un momento in cui i pareggi consecutivi hanno rallentato la corsa della Juventus, dentro lo spogliatoio bianconero si respira tutt’altro che tensione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la linea del club è chiara e condivisa: Igor Tudor resta al centro del progetto tecnico. La società, la squadra e la dirigenza sono compatti nel ribadire la fiducia al tecnico croato, convinti che la strada intrapresa sia quella giusta. Fuori, le analisi si moltiplicano, le critiche si fanno insistenti, ma alla Continassa il clima è sereno. La dirigenza – a partire dal direttore generale Damien Comolli – sostiene con decisione il lavoro dell’allenatore, riconoscendone la coerenza, la solidità delle idee e la capacità di tenere il gruppo unito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

