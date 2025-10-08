Juventus fiducia a Tudor | lo spogliatoio è con lui Ma dopo la sosta ci sarà una formazione tipo

con David al centro dell’attacco Nonostante i numeri e una fastidiosa “pareggite” possano suggerire una continuità con il passato, l’equazione Igor Tudor come Thiago Motta non regge. Anzi, dentro ai corridoi della Continassa, l’idea di una crasi tra le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, fiducia a Tudor: lo spogliatoio è con lui. Ma dopo la sosta ci sarà una formazione tipo

In questa notizia si parla di: juventus - fiducia

Canzi a Tuttosport: «Il rinnovo è una grande dimostrazione di stima e fiducia. Obiettivi per quest’anno? Quando sei alla Juventus…»

Weah Olympique Marsiglia: fiducia in aumento da parte della Juventus, l’affare è ormai in dirittura d’arrivo. Le novità

Vlahovic Juventus, Capello sentenzia: «Se ritrova fiducia e occasioni, il gol ce l’ha dentro. Al Milan arriverebbe con voglia di riscattarsi e con meno pressione…»

ADANI STA CON TUDOR! L'ex difensore elogia il lavoro del tecnico croato proprio ora che è nel mirino dei tifosi della Juventus per i 5 pareggi consecutivi. Tudor merita ancora fiducia #Tudor #Juve #Adani - X Vai su X

A Sky esalta gli errori di Tudor con la Juventus: «Da fiducia a tutti, li tieni dentro, ma così perdi continuità e identità» - facebook.com Vai su Facebook

Tudor Juventus, la rivelazione di Tuttosport: nonostante i pareggi, lo spogliatoio è compatto e crede ciecamente nel lavoro del tecnico croato - Tudor Juventus, la rivelazione di Tuttosport: nonostante i pareggi, lo spogliatoio è compatto e crede ciecamente nel lavoro del tecnico croato Fuori le critiche, dentro la fiducia più totale. Lo riporta juventusnews24.com

Juve, fiducia in Tudor: lo spogliatoio sta con lui. Ma dopo la sosta qualcosa cambierà... - Per la società l’allenatore è sulla buona strada nonostante i tanti pareggi, e l'empatia con lo spogliatoio è uno dei punti di forza. msn.com scrive