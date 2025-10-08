Juventus Di Natale La Juventus non è da scudetto

Ilprimatonazionale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intervista a Di Natale In una recente intervista a Tuttosport, il leggendario bomber Totò Di Natale ha parlato della Serie A toccando varie tematiche. Tra queste ha parlato dell’attuale situazione dela Juventus, con i cronici problemi dell’attacco bianconero e la condizione fisica di Kenan Yildiz. “Juventus non da scudetto” Totò L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus di natale la juventus non 232 da scudetto

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Di Natale “La Juventus non è da scudetto”

In questa notizia si parla di: juventus - natale

Il calendario del Pisa Sporting Club: arriva la Juventus due giorni dopo Natale

juventus natale juventus 232Di Natale categorico: «Tudor si riprenderà, ma la Juve non &#232; pronta per lottare per lo scudetto. Problema in attacco? Da risolvere così» - Di Natale categorico: «Tudor si riprenderà, ma la Juve non è pronta per lottare per lo scudetto». Da juventusnews24.com

juventus natale juventus 232Di Natale durissimo: 'Juve davvero mediocre e senza mordente' - Il giornalista Campi ha aggiunto: 'Chi se la prende con Tudor non capisce gli errori di chi sta sopra al croato' ... Riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Natale Juventus 232