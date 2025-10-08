È tempo di ragionamenti in casa Juve: la società, dopo la gara giocata con il Milan, ha preso una decisione chiara su Igor Tudor. La Juventus, in questo periodo di sosta per gli impegni delle nazionali, deve ricaricare le batterie – fisiche ma soprattutto mentali – per tornare in campo con una maggiore consapevolezza. Bisogna uscire dal vortice dei pareggi e bisogna tornare a fare punti. Vincere aiuta a vincere e i bianconeri devono per forza di cose ripartire. Contro il Milan non è stata giocata la partita che i tifosi bianconeri si sarebbe aspettati. Non si è andati oltre il pareggio, nonostante le diverse occasioni da gol che sono state create, soprattutto sponda rossonera. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juve-Tudor, la società ha deciso: è successo tutto dopo il Milan