Juve Stabia parla McClory | Salvezza adesso assalto alla Serie A domani
Tempo di lettura: 4 minuti L’ingresso della holding britannica, ora riconfigurata come Solmate, ha segnato un cambio di passo per la Juve Stabia. Dopo l’acquisto di una quota di minoranza a dicembre 2024, il gruppo ha avviato la trattativa per acquisire la restante parte del capitale; secondo Daniel McClory, intervistato in esclusiva dai colleghi di ViviCentro, l’operazione è stata pensata per definire una governance unitaria e avviare un percorso di crescita strutturato. “La scelta è dettata dalla volontà della Juve Stabia di avere una visione unica, chiara e definita per il futuro.” Conti e trasparenza: il lavoro dei revisori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Catanzaro-Juve Stabia (venerdì 26 settembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Possibile colpaccio delle vespe allo Stadio Militare
FcCrotone, dalla Juve Stabia il difensore Cristian Andreoni e dal Sassuolo il giovane centrocampista Kevin Bruno
Juve Stabia, prima settimana di ritiro: sudore e sorrisi agli ordini di Abate
Juve Stabia, McClory: “Entro fine anno acquisiremo il 100% delle quote. Gli investitori sono di fama internazionale. Obiettivo Serie A nel prossimo triennio” - Daniel McClory, membro della dirigenza della Juve Stabia, che ha acquisito il 52% del club stabiese, ha parlato a Vivicentro del momento delle. Lo riporta msn.com
Juve Stabia, Brera Holdings pronta ad acquisire il 100% delle quote - Il comunicato ufficiale del club campano dopo la vittoria casalinga con il Mantova di Possanzini: la società guidata da McClory entra anche nel settore delle criptovalute ... msn.com scrive