Juve nuovo incubo Huijsen | l’hanno buttato via e ora fa sfracelli

Rompipallone.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri ci sono ricascati. Ancora una volta vendere senza pensare non è la soluzione giusta a tutti i problemi. E l’ultimo caso, è solo la ciliegina sulla torta. La Juventus è lì, al quinto posto, che non da fastidio a nessuno. E la sfida contro il Milan ne è stata la prova. Poteva, anzi, doveva essere il match del rilancio, dimostrando di essere anche loro in lotta. E invece una partita stabile, con un solo tiro in porta, rischiando addirittura di perderla. Unica soddisfazione: ancora imbattuta in campionato insieme all’Atalanta. Eppure il mercato è stato fatto, anche con nomi di un certo livello. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

juve nuovo incubo huijsen l8217hanno buttato via e ora fa sfracelli

© Rompipallone.it - Juve, nuovo incubo Huijsen: l’hanno buttato via e ora fa sfracelli

In questa notizia si parla di: juve - nuovo

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo

Ultimissime Juve LIVE: Modesto è il nuovo DT dei bianconeri, Conceicao resta a Torino, novità per Sancho

juve nuovo incubo huijsenSpagna, lesione muscolare per Huijsen: c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca lui - Al suo posto De la Fuente convoca Laporte Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si vede costretto a lasciare il r ... Lo riporta calcionews24.com

juve nuovo incubo huijsenPagina 2 | Huijsen, il papà rivela: "Giuntoli e Juve shock, Motta brutale. L'amico Yildiz e il sogno Real Madrid" - Intervista esclusiva di Tuttosport al padre di Dean: "Vi dico come hanno trattato mio figlio, non ci potevamo credere! Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Nuovo Incubo Huijsen