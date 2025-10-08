I bianconeri ci sono ricascati. Ancora una volta vendere senza pensare non è la soluzione giusta a tutti i problemi. E l’ultimo caso, è solo la ciliegina sulla torta. La Juventus è lì, al quinto posto, che non da fastidio a nessuno. E la sfida contro il Milan ne è stata la prova. Poteva, anzi, doveva essere il match del rilancio, dimostrando di essere anche loro in lotta. E invece una partita stabile, con un solo tiro in porta, rischiando addirittura di perderla. Unica soddisfazione: ancora imbattuta in campionato insieme all’Atalanta. Eppure il mercato è stato fatto, anche con nomi di un certo livello. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Juve, nuovo incubo Huijsen: l’hanno buttato via e ora fa sfracelli