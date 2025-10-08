Juve nuovo incubo Huijsen | l’hanno buttato via e ora fa sfracelli
I bianconeri ci sono ricascati. Ancora una volta vendere senza pensare non è la soluzione giusta a tutti i problemi. E l’ultimo caso, è solo la ciliegina sulla torta. La Juventus è lì, al quinto posto, che non da fastidio a nessuno. E la sfida contro il Milan ne è stata la prova. Poteva, anzi, doveva essere il match del rilancio, dimostrando di essere anche loro in lotta. E invece una partita stabile, con un solo tiro in porta, rischiando addirittura di perderla. Unica soddisfazione: ancora imbattuta in campionato insieme all’Atalanta. Eppure il mercato è stato fatto, anche con nomi di un certo livello. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: juve - nuovo
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo
Ultimissime Juve LIVE: Modesto è il nuovo DT dei bianconeri, Conceicao resta a Torino, novità per Sancho
Svolta per il nuovo DS della #Juve Si tratterebbe di un ritorno in bianconero - X Vai su X
Importanti novità sul possibile nuovo direttore sportivo della #Juve Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il casting per la nuova figura sarebbe arrivato al termine: nelle prossime settimane si saprà il nome Chi dovrebbe ricoprire questo ruolo? - facebook.com Vai su Facebook
Spagna, lesione muscolare per Huijsen: c’è la conferma del Real Madrid! Al suo posto De la Fuente convoca lui - Al suo posto De la Fuente convoca Laporte Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, si vede costretto a lasciare il r ... Lo riporta calcionews24.com
Pagina 2 | Huijsen, il papà rivela: "Giuntoli e Juve shock, Motta brutale. L'amico Yildiz e il sogno Real Madrid" - Intervista esclusiva di Tuttosport al padre di Dean: "Vi dico come hanno trattato mio figlio, non ci potevamo credere! Da tuttosport.com