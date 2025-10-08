Juve Milan quali sono state le indicazioni di Tudor durante la partita? Spunta il retroscena | c’è una specifica richiesta a quel bianconero
Juve Milan, quali sono state le indicazioni di Tudor durante la partita? Svelate le richieste del mister durante il match. Un allenatore che urla indicazioni e una squadra che non riesce a seguirle. Il “BordoCam” di DAZN, che ha seguito da vicino Igor Tudor durante Juventus – Milan, ha svelato un retroscena che fotografa perfettamente le difficoltà dei bianconeri: un tecnico che chiede coraggio e una squadra che, per lunghi tratti, è apparsa timida e imprecisa. Per tutto il primo tempo, la parola più gridata dall’area tecnica da Tudor è stata una sola: “Salite!”. La prima richiesta è arrivata dopo appena 45 secondi di gioco, poi di nuovo al quinto minuto, e poi ancora e ancora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor, due grandi sorprese per il tecnico. Ultimissime
Juventus-Milan, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali della partita - Per seguire stasera in diretta televisiva la partita tra la Juventus e il Milan valida per la sesta giornata di Serie A serve un abbonamento a DAZN.
Juventus-Milan 0-0 - Lo Stadium fischia per l'ennesimo pareggio - Uno spettacolo a reti inviolate abbastanza mediocre, con i rossoneri che hanno qualche occasione in ...