Juve Milan, quali sono state le indicazioni di Tudor durante la partita? Svelate le richieste del mister durante il match. Un allenatore che urla indicazioni e una squadra che non riesce a seguirle. Il “BordoCam” di DAZN, che ha seguito da vicino Igor Tudor durante Juventus – Milan, ha svelato un retroscena che fotografa perfettamente le difficoltà dei bianconeri: un tecnico che chiede coraggio e una squadra che, per lunghi tratti, è apparsa timida e imprecisa. Per tutto il primo tempo, la parola più gridata dall’area tecnica da Tudor è stata una sola: “Salite!”. La prima richiesta è arrivata dopo appena 45 secondi di gioco, poi di nuovo al quinto minuto, e poi ancora e ancora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Milan, quali sono state le indicazioni di Tudor durante la partita? Spunta il retroscena: c’è una specifica richiesta a quel bianconero