Juve-Milan Moggi non ha dubbi | Nel calcio conta fare gol Ecco chi avrebbe meritato ai punti

Moggi Juve Milan: l’ex dirigente boccia la Juventus e premia i rossoneri dopo lo 0-0 dell’Allianz Stadium Il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan continua a far discutere e, come spesso accade, la voce di Luciano Moggi non è passata inosservata. Dalle colonne di Libero, l’ex direttore generale bianconero ha offerto una lettura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve-Milan, Moggi non ha dubbi: «Nel calcio conta fare gol. Ecco chi avrebbe meritato ai punti»

In questa notizia si parla di: juve - milan

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor, due grandi sorprese per il tecnico. Ultimissime

Furia Allegri con Leao durante Juve-Milan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - facebook.com Vai su Facebook

Furia #Allegri con #Leao durante #JuveMilan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - X Vai su X

Juve-Milan, Moggi non ha dubbi: «Nel calcio conta fare gol. Ecco chi avrebbe meritato ai punti» - 0 dell’Allianz Stadium Il pareggio a reti bianche tra Juventus e Milan continua a far discutere e, come spesso accade ... calcionews24.com scrive

Moggi: "Il Milan ha visto sfumare un successo di grande peso contro la Juve per colpa degli episodi" - Luciano Moggi, ex dirigente, sulle pagine di Libero, ha commentato così il pareggio senza reti di domenica tra Juventus e Milan: "Non bella la sfida dell'Allianz Stadium, ... Da milannews.it