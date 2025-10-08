Juve Milan lascia strascichi in casa rossonera? Confronto tra Leao e Allegri | cosa è successo con l’ex tecnico della Juve

Juve Milan, il pareggio a reti bianche potrebbe lasciare strascichi in casa rossonera: duro confronto tra Allegri e Leao. Il pareggio a reti inviolate ottenuto sull’ostico campo della Juventus ha portato un punto prezioso in casa Milan, ma ha anche acceso la tensione all’interno dello spogliatoio. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin, al termine del match si è consumato un confronto molto acceso tra l’allenatore Massimiliano Allegri e Rafael Leão, davanti a parte della squadra. L’episodio conferma la linea dura e pragmatica che il tecnico livornese ha imposto fin dal suo ritorno a Milanello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan lascia strascichi in casa rossonera? Confronto tra Leao e Allegri: cosa è successo con l’ex tecnico della Juve

In questa notizia si parla di: juve - milan

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor, due grandi sorprese per il tecnico. Ultimissime

Furia Allegri con Leao durante Juve-Milan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - facebook.com Vai su Facebook

Furia #Allegri con #Leao durante #JuveMilan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - X Vai su X

Tudor e la pareggite acuta: così la Juve non funziona. E domenica arriva Allegri - Un altro pareggio contro il Villarreal, dopo quelli con Verona, Borussia Dortmund e Atalanta, che lascia strascichi e che inizia a far preoccupare i tifosi juventini. Scrive calciomercato.it

Milan, occhio alla Juve: il bianconero esce in lacrime a pochi giorni dallo scontro diretto - Importanti aggiornamenti per il Milan in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. Segnala spaziomilan.it