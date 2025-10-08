Juve Milan il big match dello Stadium visto dalla Refcam! Tutti i momenti salienti della partita vissuti dall’arbitro | immagini inedite – VIDEO
Juve Milan, il big match dello Stadium visto dalla Refcam: il VIDEO con tutte le immagini dal punto di vista dell’arbitro. Un’opportunità unica per vivere la partita da una prospettiva completamente nuova. La Lega Serie A ha pubblicato sul suo canale YouTube un video che mostra Juve -Milan con la telecamera dell’arbitro, la cosiddetta RefCam. Un’esperienza immersiva che permette agli appassionati di calcio di vedere il gioco attraverso gli occhi del direttore di gara, tra decisioni concitate, dialoghi e l’intensità della sfida. Il video, che ha subito catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, offre uno sguardo ravvicinato sulle dinamiche di gioco e sull’interazione tra arbitri e calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve
Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan
Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Tudor, due grandi sorprese per il tecnico. Ultimissime
Osimhen: clausola anti Milan e Juve Le news -) https://milanworld.net/threads/osimhen-clausola-anti-milan-e-juve.154997… #Milan #Juve #Osimhen #Calcio - X Vai su X
Allegri ha attaccato Leao in spogliatoio dopo Juve-Milan. Rafa a un bivio: se non svolta, sta fuori Il rapporto tra Leao e Allegri è un filo sottile su cui cammina la stagione del Milan. Allegri in spogliatoio dopo la partita di Torino con la Juve ha attaccato Leao - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere Juventus-Milan oggi in tv: alle 20.45 il big match, ecco come seguirla - La partita tra Juventus e Milan è il clou della domenica di Serie A: vediamo tutte le info per guardarla in diretta tv e streaming questa sera. Lo riporta goal.com
Il big match Juventus-Milan finisce a reti bianche: pochi i sussulti in una partita piuttosto piatta - 0, un pareggio che sicuramente per il momento delle due squadre va meglio al Milan, con la Juve che ancora una volta non sfonda e si ... globalist.it scrive