Juve Milan il big match dello Stadium visto dalla Refcam! Tutti i momenti salienti della partita vissuti dall’arbitro | immagini inedite – VIDEO

Juve Milan, il big match dello Stadium visto dalla Refcam: il VIDEO con tutte le immagini dal punto di vista dell’arbitro. Un’opportunità unica per vivere la partita da una prospettiva completamente nuova. La Lega Serie A ha pubblicato sul suo canale YouTube un video che mostra Juve -Milan con la telecamera dell’arbitro, la cosiddetta RefCam. Un’esperienza immersiva che permette agli appassionati di calcio di vedere il gioco attraverso gli occhi del direttore di gara, tra decisioni concitate, dialoghi e l’intensità della sfida. Il video, che ha subito catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, offre uno sguardo ravvicinato sulle dinamiche di gioco e sull’interazione tra arbitri e calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

