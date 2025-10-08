Juve il nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare dalla Serie A Chi è Marco Ottolini?

Se nel corso dell’ultima estate, oltre ai tanti nuovi innesti nella rosa juventina, ad aver cambiato faccia è stata anche la composizione societaria. Prima l’arrivo di Damien Comolli come direttore generale dal Tolosa, poi Francois Modesto nel ruolo di direttore tecnico dai brianzoli del Monza. Una società che sembra andare a passo di marsigliese, vista la provenienza francese dei due, a cui potrebbe aggiungersi un italiano nel ruolo di direttore sportivo: Marco Ottolini. Marco Ottolini, identikit del possibile nuovo direttore sportivo. Classe 1980, dopo un passato da calciatore nelle giovanili nella prima squadra del Brescia, ha intrapreso dal 2002 al 2015 una carriera da intermediario di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, il nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare dalla Serie A. Chi è Marco Ottolini?

In questa notizia si parla di: juve - nuovo

Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri

Ultimissime Juve LIVE: le parole di Tudor in conferenza stampa, novità sul possibile nuovo direttore sportivo

Ultimissime Juve LIVE: Modesto è il nuovo DT dei bianconeri, Conceicao resta a Torino, novità per Sancho

Svolta per il nuovo DS della #Juve Si tratterebbe di un ritorno in bianconero - X Vai su X

L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus firma un nuovo record - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Marco Ottolini, il candidato più forte a diventare nuovo ds della Juventus - Chi è Marco Ottolini, ds del Genoa, e principale candidato a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus ... Si legge su calciomercato.it

Juventus, avanza Ottolini come nuovo ds. Pedro Bratz invece va verso l'Arabia Saudita - Fabrizio Romano vede in Marco Ottolini il profilo ideale per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Juventus, a caccia di una pedina ulteriore per. Lo riporta tuttomercatoweb.com