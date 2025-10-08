Juve fiducia in Tudor | lo spogliatoio sta con lui Ma dopo la sosta qualcosa cambierà
Per la società l’allenatore è sulla buona strada nonostante i tanti pareggi, e l'empatia con lo spogliatoio è uno dei punti di forza. Ma gli investimenti fatti andranno valorizzati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: juve - fiducia
Juve, fiducia in David Scivola, perde il passo, ma non la Juve. Jonathan David ha fatto sobbalzare il popolo bianconero per ben due volte in quattro giorni: a Villarreal quando si è divorato il più facile dei colpi sotto porta e, domenica sera, ciccando il pall
ADANI STA CON TUDOR! L'ex difensore elogia il lavoro del tecnico croato proprio ora che è nel mirino dei tifosi della Juventus per i 5 pareggi consecutivi. Tudor merita ancora fiducia #Tudor #Juve #Adani
Tudor Juventus, la rivelazione di Tuttosport: nonostante i pareggi, lo spogliatoio è compatto e crede ciecamente nel lavoro del tecnico croato - Fuori le critiche, dentro la fiducia più totale.
La Juve sta con lui! Fiducia a Tudor: dialogo con lo spogliatoio e identità chiara. Ma la "pareggite" pesa