Juve fiducia in Tudor | lo spogliatoio sta con lui Ma dopo la sosta qualcosa cambierà

Per la società l’allenatore è sulla buona strada nonostante i tanti pareggi, e l'empatia con lo spogliatoio è uno dei punti di forza. Ma gli investimenti fatti andranno valorizzati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, fiducia in Tudor: lo spogliatoio sta con lui. Ma dopo la sosta qualcosa cambierà...

Mercato Juve, c’è fiducia per chiudere il prossimo colpo! L’offensiva sarà decisiva: i tifosi bianconeri potrebbero accoglierlo prima della partenza per la Germania

Kelly ha le idee chiare dopo Juve Reggiana: «Il lavoro continua». Fiducia da parte del difensore in vista della prossima stagione – FOTO

Trezeguet: “Alla Juve Kolo Muani ha ritrovato fiducia. Vlahovic …” | VIDEO

