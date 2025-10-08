Juve difesa snobbata dai ct Nessun chiamato in nazionale neanche tra i portieri
Un dato in controtendenza rispetto alle altre otto prime squadre della classifica di Serie A. Ma almeno Tudor potrà lavorare su un reparto ultimamente finito al centro delle critiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mercato Juve, svelato il grande obiettivo di Comolli: per rinforzare la difesa può arrivare lui! Importanti novità
Calciomercato Juve, i consigli di Padovano: «Manca un giocatore per reparto: la priorità deve essere un top in difesa»
Carrarese Suggestione Ruggeri per la difesa. Il centrale corteggiato anche dalla Juve Stabia
Secondo tempo più aperto. La #Juve balla in difesa fino ai cambi di Tudor che mette in campo la squadra a specchio col 352. Purtroppo non si trova lo spunto giusto dentro l'area. Poca mobilità in attacco. Il Milan ha occasioni più importanti. Altro pareggio... #J
Juventus-Milan, una prima volta in difesa? L'idea di Tudor
Juve, difesa colabrodo e la crisi di Koopmeiners: i segnali da non sottovalutare per il futuro - Perché c'è anche un campanello d'allarme da non sottovalutare: 7 gol subiti in due ...
Juve-Inter parla francese, l'ex ct dell'U20: "I Thuram decisivi, Diouf e Bonny sorprenderanno" - Sale l'attesa per l'inizio del derby d'Italia: domani alle 18 Juventus e Inter si daranno battaglia a Torino in un big match già significativo, pur se giocato alla terza giornata del campionato.