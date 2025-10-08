Torino, 8 ottobre 2025 – Da una parte la trattativa per il rinnovo di contratto, dall’altra i rumors di mercato e gli interessamenti. Kenan Yildiz rappresenta il futuro della Juve, c’è l’intenzione di blindarlo, ma gli operatori di mercato continuano a seguirlo e a corteggiarlo. Soprattutto dalla Premier League, il campionato più ricco e dove vanno tutti i migliori giocatori, in cui le risorse non mancano anche per prelevare talenti decisamente costosi. Come appunto Yildiz, punto fermo indissolubile della Juventus di Igor Tudor. Un mercato che a gennaio parlerà anche di possibili entrate, soprattutto sulle fasce, e che in estate ha visto il ritorno in bianconero di Daniele Rugani: “Siamo felice”, le parole del suo agente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, attenta all’Arsenal per Yildiz. Intanto parla l’agente di Rugani: “Daniele è felice”