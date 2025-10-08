Jujutsu Kaisen Crunchyroll porta sul grande schermo il film evento che anticipa la terza stagione
Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment annunciano JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, film-evento che unisce "L'Incidente di Shibuya" e l'avvio del "Culling Game". Il sipario torna ad aprirsi sull'universo di JUJUTSU KAISEN, e questa volta si atterra direttamente sul grande schermo. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment portano in sala JUJUTSU KAISEN: Esecuzione, un'esperienza cinematografica che fonde passato e futuro della saga, aprendo la strada alla terza stagione dell'anime. Jujutsu Kaisen e il ritorno a Shibuya Dal prossimo 8 dicembre, i fan italiani potranno rivivere la battaglia più iconica di Jujutsu Kaisen con l'arrivo nelle sale di JUJUTSU KAISEN: Esecuzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
