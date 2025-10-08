Judo Cinzia Caponetto è settima nei -78 kg ai Mondiali Junior Out al primo turno Mincinesi
Va in archivio con un buon piazzamento ma senza podi per l’Italia la terza giornata dei Campionati Mondiali Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento sui tatami peruviani di Lima. Day-3 in cui si sono disputate le ultime cinque categorie di peso individuali, mentre domani la rassegna iridata Under 21 si chiuderà come di consueto con la prova a squadre. Gli Azzurrini non prenderanno parte al Team Event, quindi la spedizione tricolore in Perù termina ufficialmente con all’attivo una sola medaglia, il bronzo di Savita Russo nei 63 kg, un mese dopo aver vinto il medagliere degli Europei Junior a Bratislava con quattro titoli e nove podi. 🔗 Leggi su Oasport.it
