Jonathan Majors non può dire nulla sul futuro di Kang alla luce delle voci secondo cui tornerà nell’MCU
Nel dicembre 2023, la star di Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Jonathan Majors, è stato dichiarato colpevole di aggressione di terzo grado e di molestie, spingendo i Marvel Studios a interrompere immediatamente i rapporti professionali con lui. I Marvel Studios potrebbero però dargli una seconda possibilità nell’MCU nei panni di Kang? La sua interpretazione del villain viaggiatore nel tempo è stata ben accolta da fan e critica, e stiamo ancora aspettando una spiegazione per quanto riguarda il passaggio da Kang a Dottor Destino come grande cattivo della Saga del Multiverso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Kang abbandonato nell’mcu: il commento di kevin feige sulla controversia con jonathan majors
