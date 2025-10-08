"Quella di domenica scorsa è stata una bella festa, che testimonia l’attaccamento dei giocatori e di un un intero paese alla società che lo rappresenta. Affetto e supporto che, ne sono sicuro, non mancheranno nemmeno contro il Firenze Ovest nell’anticipo di campionato sabato". Parola di Angelo Lo Iacono, direttore generale dello Jolo, che ha così commentato la presentazione delle varie formazioni del club avvenuta pochi giorni fa al Fantaccini. Con un focus su giovanili e prima squadra. "Siamo riusciti a mettere in piedi a mio avviso un buon settore giovanile in un’area nella quale non mancano le società concorrenti – ha detto – è stato un lavoro lungo, ma che sta dando i suoi frutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Jolo Calcio e le giovanili. E’ il patrimonio futuro