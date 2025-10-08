Un tribunale di Los Angeles ha condannato la società Johnson & Johnson a pagare 966 milioni di dollari di risarcimento – pari a 831 milioni di euro – alla famiglia di una donna morta di cancro. La vittima aveva attribuito la malattia a un articolo contenente talco prodotto dalla multinazionale farmaceutica. La famiglia di Mae Moore, morta nel 2021 a 88 anni, sostiene che la donna avesse sviluppato un mesotelioma, una forma di cancro rara e aggressiva, dopo anni di utilizzo di un talco di Johnson & Johnson, contaminato dall’amianto. Non è il primo caso in cui la società si trova coinvolta, sono migliaia le cause legali intentate legate ad accuse simili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Johnson & Johnson risarcirà con 966 milioni di dollari la famiglia di una donna morta di cancro a causa del suo talco