Johnson & Johnson dovrà pagare 966 milioni di dollari alla famiglia di una donna morta di cancro a causa di un suo prodotto

Un tribunale di Los Angeles ha condannato la multinazionale Johnson & Johnson a versare 966 milioni di dollari di risarcimento alla famiglia di una donna, morta di cancro nel 2021. I parenti di Mae Moore avevano attribuito la sua malattia all’utilizzo di un prodotto dell’azienda, contenente talco contaminato dall’amianto. La sostanza le avrebbe provocato un mesotelioma particolarmente raro e aggressivo, che non le aveva lasciato scampo. Lunedì sera la giuria ha ordinato alla società di pagare 16 milioni di dollari come risarcimento compensativo e 950 milioni come danni punitivi. La sentenza, però, potrebbe essere ridotta in appello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

