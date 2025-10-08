John Stones ammette di aver considerato il pensionamento tra le lotte per infortunio la scorsa stagione
2025-10-07 20:55:00 Breaking news: L’Inghilterra e il difensore di Manchester City John Stones hanno ammesso di aver pensato di ritirarsi la scorsa stagione a causa di un infortunio. Stones è stato limitato a sole 11 presenze in Premier League lo scorso mandato, con la sua campagna che termina a febbraio a causa di problemi al piede e al tendine del ginocchio. Il 31enne ha fatto cinque partenze per City finora in questa stagione, ma non ha giocato per l’Inghilterra-che ha rappresentato in cinque tornei principali-dall’ottobre 2024, prima che Thomas Tuchel subentri come manager. E l’ex giocatore di Everton e Barnsley ha rivelato di aver pensato di impacchettare tutto a volte l’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: john - stones
John Stones: «Ho pensato di smettere, il mio futuro sarà questo. Guardiola è un maniaco. De Bruyne-Napoli? Ci vediamo in Champions…»
The Rolling Stones, Ronnie Wood conferma che il nuovo album arriverà nel 2026: "Speriamo di fare anche alcuni concerti" Il chitarrista ha confermato che il nuovo lavoro di studio "è pronto" e vedrà la luce il prossimo anno - facebook.com Vai su Facebook