John Stones ammette di aver considerato il pensionamento tra le lotte per infortunio la scorsa stagione

2025-10-07 20:55:00 Breaking news: L’Inghilterra e il difensore di Manchester City John Stones hanno ammesso di aver pensato di ritirarsi la scorsa stagione a causa di un infortunio. Stones è stato limitato a sole 11 presenze in Premier League lo scorso mandato, con la sua campagna che termina a febbraio a causa di problemi al piede e al tendine del ginocchio. Il 31enne ha fatto cinque partenze per City finora in questa stagione, ma non ha giocato per l’Inghilterra-che ha rappresentato in cinque tornei principali-dall’ottobre 2024, prima che Thomas Tuchel subentri come manager. E l’ex giocatore di Everton e Barnsley ha rivelato di aver pensato di impacchettare tutto a volte l’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com