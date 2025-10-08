John Lithgow in costume di Silente sul set di Harry Potter!

Le riprese di Harry Potter della HBO sono attualmente in corso in Cornovaglia, in Inghilterra, e la star di The Crown, John Lithgow, è stato avvistato in costume completo, barba e occhiali, nei panni del nuovo Professor Albus Silente del Mondo Magico. Vestito con una tunica blu scuro, la sua barba è opportunamente lunga e, se si aggiungono gli occhiali, questa versione di Silente sembra esattamente la versione di questo personaggio che siamo sicuri molti di voi hanno immaginato leggendo i romanzi di J.K. Rowling. La domanda è: cosa sta succedendo qui? Non ci sono scene in cui Silente è in piedi su una spiaggia in Harry Potter e la Pietra Filosofale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it