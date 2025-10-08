Joao Mario Juventus retroscena sul portoghese | ecco perchè l’ex Porto non sta trovando tanto spazio in bianconero Il motivo

Joao Mario Juventus, l’analisi di Tuttosport: il portoghese paga la concorrenza di Kalulu e McKennie, che al momento danno più garanzie difensive. Un talento purissimo, ma ancora un passo indietro nelle gerarchie. L’inizio di stagione di Joao Mario con la maglia della Juventus è stato a intermittenza, con la sorprendente titolarità di Verona seguita da una serie di panchine. Perché Igor Tudor gli preferisce spesso giocatori adattati in quel ruolo, come Pierre Kalulu o Weston McKennie? Un retroscena svelato da Tuttosport spiega la filosofia del tecnico. Joao Mario Juve: la filosofia di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario Juventus, retroscena sul portoghese: ecco perchè l’ex Porto non sta trovando tanto spazio in bianconero. Il motivo

In questa notizia si parla di: joao - mario

Calciomercato Juve: Joao Mario per Alberto Costa, il Porto offre lo scambio ai bianconeri! Novità importanti e cosa potrebbe succedere

Chi è Joao Mario, il terzino destro che il Porto ha offerto alla Juventus nello scambio con Alberto Costa. Storia, carriera e identikit del giocatore

Juventus, Porto: scambio Strategico per la squadra, João Mário

(Cds) "Nella Juventus che non va pesano gli errori sul mercato: Joao Mario bocciato e Douglas Luiz andava sostituito" ? https://ow.ly/nF3I50X7xES - X Vai su X

La probabile formazione della #Juventus in vista del match contro il #Milan (1-3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. - facebook.com Vai su Facebook

Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato: due calciatori avrebbero potuto giocare il big match a maglie invertite! Cosa è successo quest’estate - Juve Milan rievoca un clamoroso retroscena di mercato: ecco cosa è successo la scorsa estate Potevano essere avversari a maglie invertite. Si legge su juventusnews24.com

Juventus, Adani: ‘Quello di Joao Mario è un colpo di testa sbagliato, ma non è mai rigore’ - Lele Adani ha commentato l’episodio che ha visto protagonista Joao Mario in Verona- Riporta it.blastingnews.com