JLo è la Donna Ragno | Sono cresciuta coi musical Ora realizzo un mio sogno

New York, 8 ottobre 2025 – “Sono stata cresciuta da mia madre con i musical, gli stessi che celebriamo nel nostro film”. Jennifer Lopez, giacca di velluto viola con un fiocco dello stesso tessuto verde oliva in vita, è una delle protagoniste di Kiss of the Spider Woman. Film diretto da Bill Condon (sceneggiatore di Chicago), presentato lo scorso gennaio al Sundance, e adattamento dell’omonimo musical di John Kander, Fred Ebb e Terrence McNally, a sua volta tratto dal romanzo Il bacio della donna ragno di Manuel Puig. Opera già portata sul grande schermo nel 1985 da Héctor Babenco nell’omonima pellicola con protagonisti Raúl Juliá e William Hurt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

