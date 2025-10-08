Jesolo accoglie l' autunno con un weekend di divertimento e gusto
Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre torna nel centro storico di Jesolo la tradizionale Festa d'Autunno. In questa edizione i caldi colori autunnali si mescolano con gli odori e i sapori delle spezie provenienti da tutto il mondo.All'interno dell'evento si svolgerà infatti la quarta.
Jesolo accoglie un giovane talento del violino: Carolina Andrea Marie Moranzoni in concerto
Jesolo 6h Mountain Bike - Jesolo un mare di bici Sabato 27 settembre 2025 Jesolo accoglie Jesolo 6h Mountain Bike, la Gara FCI Endurance di Mountain Bike della durata di 6 ore. Da affrontare da soli, oppure nella modalità staffetta (in squadre da due, t
Jesolo accende i colori dell'autunno: dal 17 al 19 ottobre la Festa con "M'illumino di Spezie" - A Jesolo dal 17 al 19 ottobre Festa d'Autunno con mercatini, spettacoli, laboratori e la 4ª edizione di "M'illumino di Spezie".
Jesolo, autunno in spiaggia: il Comune lancia la seconda stagione tra eventi e musica - Anzi, sulla seconda, come l'ha definita l'assessore al Turismo Alberto Maschio cercando quasi di far dimenticare ...