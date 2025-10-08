Jesi impianto Edison | l' azienda elimina il trattamento dell' amianto e abbassa le altezze
Jesi (Ancona), 8 ottobre 2025 - Possibile rigetto del progetto di realizzazione della piattaforma rifiuti pericolosi e non alla Zipa? Edison modifica il progetto per incassare il via libera. Niente amianto, niente rifiuti putrescibili e abbassamento delle altezze che avrebbero richiesto una deroga. Ad annunciare il colpo di scena la stessa Edison Next Recology che fa sapere di aver “presentato le controdeduzioni e gli ulteriori approfondimenti richiesti durante la Conferenza dei Servizi del 25 luglio scorso. In un’ottica di collaborazione con le Amministrazioni e di attenzione per le preoccupazioni della popolazione – spiegano dall’azienda – abbiamo ottimizzato il progetto e confidiamo ora in una positiva conclusione del procedimento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: jesi - impianto
Impianto rifiuti alla Zipa di Jesi, arriva il "no" della Provincia che invia il preavviso di rigetto all'Edison Next
Impianto Edison a Jesi, concessi all'azienda 60 giorni per le controdeduzioni: reazioni e polemiche
Jesi, nuovo flash mob contro l’impianto Edison: “Non è ancora finita”
#Jesi, nuovo flash mob contro l’impianto Edison: “Non è ancora finita” - facebook.com Vai su Facebook
Un flash mob a Jesi contro l'impianto di rifiuti Edison Next. Il 5 ottobre. Verso la scadenza dei 60 giorni concessi a azienda #ANSA - X Vai su X
Bocciato il progetto dell'impianto Edison per i rifiuti a Jesi - L'impianto Edison per il trattamento dei rifiuti nell'area Zipa di Jesi (Ancona) non si potrà fare. Segnala ansa.it
Impianto rifiuti, la Provincia dice no. Edison: «Ci tuteleremo in ogni sede» - JESI No della Conferenza dei servizi alla richiesta di Edison di realizzare alla Zipa un impianto per trattare rifiuti anche pericolosi e bonificare terreni contaminati anche da amianto. Da corriereadriatico.it