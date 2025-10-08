Jesi (Ancona), 8 ottobre 2025 - Possibile rigetto del progetto di realizzazione della piattaforma rifiuti pericolosi e non alla Zipa? Edison modifica il progetto per incassare il via libera. Niente amianto, niente rifiuti putrescibili e abbassamento delle altezze che avrebbero richiesto una deroga. Ad annunciare il colpo di scena la stessa Edison Next Recology che fa sapere di aver “presentato le controdeduzioni e gli ulteriori approfondimenti richiesti durante la Conferenza dei Servizi del 25 luglio scorso. In un’ottica di collaborazione con le Amministrazioni e di attenzione per le preoccupazioni della popolazione – spiegano dall’azienda – abbiamo ottimizzato il progetto e confidiamo ora in una positiva conclusione del procedimento”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, impianto Edison: l'azienda elimina il trattamento dell'amianto e abbassa le altezze