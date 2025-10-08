Dopo la serie tv The Bear, per l'attore arriva il ruolo più sfidante: Bruce Springsteen nel suo periodo tormentato. Tra l’attore e il Boss è nato un legame speciale: entrambi hanno conosciuto la fragilità e hanno trovato la strada per rimettere al centro la propria vita: «Trump e l’America di oggi? Gli artisti devono dire ciò che pensano sia giusto e vero». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jeremy Allen White: «Da piccoli vediamo i nostri genitori come supereroi, capaci di tutto. Poi, col tempo, li riconosciamo come persone comuni»