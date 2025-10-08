Jennifer Lopez il look Office Siren con tocco stravagante a New York

Jennifer Lopez sembra inarrestabile a New York: tra apparizioni televisive, red carpet e première in vista dell’imminente uscita di Kiss of the Spider Woman, la fitta agenda della star è attualmente scandita da altissimi picchi di glamour. Dopo le clamorose mise da prima, eccola ristabilire le regole dell’abbigliamento Office Siren durante un’ospitata a The View. Jennifer Lopez riscrive le regole dell’Office Siren con un tocco di stravaganza. Non si parla d’altro che di lei. Dopo aver lasciato ogni passante a bocca aperta di pizzo da capo a piè vestita, Jennifer Lopez ha scelto di esplorare un’altra grande tendenza dell’autunno 2025 per partecipare ad un noto talk show americano: quella dell’ Office Siren. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Lopez, il look Office Siren con tocco stravagante a New York

