Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme… sul tappeto rosso

Roma, 8 ottobre 2025 – Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme. Ma il loro non è un ritorno di fiamma bensì una ‘reunion’ di lavoro dal momento che si sono incontrati sul tappeto rosso della première newyorkese del musical ‘Kiss of the Spider Woman’, confermando che, nonostante la fine del loro matrimonio, il legame personale e professionale tra i due rimane solido. Ecco cosa è successo. Lopez, Affleck e il bacio della donna ragno. A poco meno di un anno dalla formalizzazione della separazione, avvenuta nei primi mesi del 2025, i ‘Bennifer’ sono apparsi in buoni rapporti. I flash hanno immortalato sorrisi e abbracci: in un momento, Affleck ha accarezzato la vita di Lopez posando il braccio dietro la sua schiena, mentre lei lo ha ricambiato con una mano morbida sulle sue spalle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme… sul tappeto rosso

