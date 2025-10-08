Jeanne du Barry – La favorita del re | un dramma in costume su un amore impossibile – Recensione

Nata in umili condizioni ma mossa dalla sete di conoscenza, Jeanne coltiva ambizioni che trascendono le sue origini. Donna maliarda e affascinante in un’epoca di libertinaggio sfrenato, si muove attraverso passioni travolgenti finché il suo cammino non incrocia quello del duca du Barry. Sarà proprio quest’ultimo a strumentalizzare senza scrupoli il suo charme provocatorio, introducendola nei circoli dell’alta società e presentandola a Versailles, dove si afferma come l’amante prediletta di Luigi XV. Lo sconcerto della corte è profondo, ma nulla può contrastare i sentimenti del sovrano nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

