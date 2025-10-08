Jeanne du Barry – La favorita del re | un dramma in costume su un amore impossibile – Recensione

Superguidatv.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nata in umili condizioni ma mossa dalla sete di conoscenza, Jeanne coltiva ambizioni che trascendono le sue origini. Donna maliarda e affascinante in un’epoca di libertinaggio sfrenato, si muove attraverso passioni travolgenti finché il suo cammino non incrocia quello del duca du Barry. Sarà proprio quest’ultimo a strumentalizzare senza scrupoli il suo charme provocatorio, introducendola nei circoli dell’alta società e presentandola a Versailles, dove si afferma come l’amante prediletta di Luigi XV. Lo sconcerto della corte è profondo, ma nulla può contrastare i sentimenti del sovrano nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

jeanne du barry 8211 la favorita del re un dramma in costume su un amore impossibile 8211 recensione

© Superguidatv.it - Jeanne du Barry – La favorita del re: un dramma in costume su un amore impossibile – Recensione

In questa notizia si parla di: jeanne - barry

Jeanne du Barry – La favorita del Re: la storia vera dietro il film

jeanne du barry 8211Jeanne du Barry – La favorita del re: un dramma in costume su un amore impossibile – Recensione - Nata in umili condizioni ma mossa dalla sete di conoscenza, Jeanne coltiva ambizioni che trascendono le sue origini. Come scrive superguidatv.it

Jeanne Du Barry - La Favorita del Re - Jeanne, figlia del popolo avida di sapere le cose del mondo, divora libri e sogna la scalata sociale. Come scrive mymovies.it

Cerca Video su questo argomento: Jeanne Du Barry 8211