Jasmine Paolini supera Yuan in rimonta a Wuhan e tiene viva la fiamma delle Finals
Dedizione e qualità nella vittoria all’esordio nel WTA1000 di Wuhan (Cina) per Jasmine Paolini. La n.8 del ranking è stata costretta a rimontare nel suo match di secondo turno contro la padrona di casa Yue Yuan (n.109 WTA). Cinese per un ora e mezza sugli scudi e praticamente infallibile. Brava Jasmine a rimanere aggrappata nel secondo set e a fare la differenza nel terzo parziale. Col punteggio di 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 12 minuti di gioco, la toscana approda agli ottavi di finale e se la vedrà contro la danese Clara Tauson (n.10 del seeding), tenendo aperto il discorso “qualificazione alle WTA Finals”, in attesa di quello che farà la kazaka Elena Rybakina contro la rumena Jaqueline Cristian. 🔗 Leggi su Oasport.it
Paolini si salva contro Yuan e rimane in corsa per le WTA Finals - La toscana supera l’esordio nel WTA 1000 di Wuhan: prosegue il duello con Rybakina Jasmine Paolini viene fuori da una buca piuttosto profonda. Da tennisitaliano.it