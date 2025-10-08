Jasmine Paolini rimonta Yuan | Faceva vincenti da ogni posizione sul 4-4 del secondo è cambiato il match

Jasmine Paolini è riuscita ad avere la meglio nei confronti della cinese Yue Yuan, recuperando dopo un primo set difficile e imponendosi con convinzione al WTA 1000 di Wuhan. La tennista italiana si è imposta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 e si è qualificata agli ottavi di finale sul cemento cinese, dove se la dovrà vedere con la danese Clara Tauson. La numero 8 del mondo ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “ È stata veramente dura, stava giocando in maniera incredibile, faceva vincenti da ogni posizione. Per me è stato importante alzare leggermente il livello nel secondo set, ma è stata veramente dura. 🔗 Leggi su Oasport.it

