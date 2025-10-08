Tempo di lettura: 3 minuti “Viaggio nella memoria”, il progetto finanziato dalla REGIONE CAMPANIA – «Unità Operativa Dirigenziale 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche” – Direzione Generale 12 “Politiche Culturali e Turismo”» – D.D. n. 158 del 31072025, prende vita con una serie di appuntamenti fissati nel mese di Ottobre, dopo una prima fase di ricerca sul campo e raccolta delle fonti. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso la sezione “Janua -Magistra Historiae” in Palazzo Paolo V. Il primo appuntamento, aperto al pubblico, si svolgerà il 16 ottobre 2025, alle ore 18,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Janua -Magistra Historiae, “Viaggio nella memoria”: gli appuntamenti di ottobre