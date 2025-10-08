Jannik Sinner può ribaltare la classifica dei premi | cosa serve per scavalcare Alcaraz e i soldi guadagnati nel 2025

Carlos Alcaraz svetta in testa alla classifica dei premi stagionali con 16 milioni di dollari statunitensi (circa 13,76 milioni di euro). Il fuoriclasse spagnolo, numero 1 del mondo dopo aver trionfato agli US Open, si è meritato la vetta del Prize Money Ranking, che somma tutti gli emolumenti guadagnati dai giocatori nel corso dell’annata agonistica in base a risultati sportivi: più si va avanti in un torneo e più quest’ultimo è importante, più si guadagnano soldi. Il lauto assegno da 5 milioni di dollari portato a casa grazie all’apoteosi sul cemento di Flushing Meadows gli ha permesso di distanziare sensibilmente il suo più immediato inseguitore: il nostro Jannik Sinner, fermo a quota 12,3 milioni di dollari (circa 10,57 milioni di euro). 🔗 Leggi su Oasport.it

