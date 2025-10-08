Jankto | Non volevo pubblicare quel video pensavo perché al giorno d’oggi devo dire al mondo che sono gay?

Jakub Jankto, l’ex giocatore di Sampdoria e Cagliari è tornato a parlare del suo coming out e di come è cambiata la sua vita due anni fa quando ha deciso di condividere pubblicamente la propria omosessualità. Lo ha fatto con un video di coming out che lo ha reso il primo giocatore di Serie A ad affrontare apertamente questo passo. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: «Volevo far tacere tutte le voci su di me e oggi sono felice e in pace con me stesso, senza alcuna paura». Che cosa hai provato al mio coming out? «Inizialmente non volevo pubblicare quel video. Volevo tenere tutto per me, non vedevo motivo per renderlo pubblico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Jankto: «Non volevo pubblicare quel video, pensavo perché al giorno d’oggi devo dire al mondo che sono gay?»

