Jankto dopo il coming out | Diversi calciatori mi hanno scritto | vorrei fare come te ma non riesco

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jakub Jankto oggi vive a Praga dopo il ritiro: "La mia occupazione principale è curare gli investimenti immobiliari che ho fatto in questi anni e poi alleno oltre ottanta ragazzini in due società diverse". Il 29enne ex centrocampista ceco svela: "Mi sono arrivati tantissimi messaggi, che dicevano 'vorrei fare come te, ma non riesco'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

