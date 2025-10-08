Jankto dopo il coming out | Diversi calciatori mi hanno scritto | vorrei fare come te ma non riesco

Jakub Jankto oggi vive a Praga dopo il ritiro: "La mia occupazione principale è curare gli investimenti immobiliari che ho fatto in questi anni e poi alleno oltre ottanta ragazzini in due società diverse". Il 29enne ex centrocampista ceco svela: "Mi sono arrivati tantissimi messaggi, che dicevano 'vorrei fare come te, ma non riesco'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: jankto - dopo

Jankto: "#Ranieri mi ha protetto dopo il coming out. Mi ha fatto crescere" - X Vai su X

Jankto dopo il coming out: “Diversi calciatori mi hanno scritto: vorrei fare come te, ma non riesco” - Jakub Jankto oggi vive a Praga dopo il ritiro: "La mia occupazione principale è curare gli investimenti immobiliari che ho fatto in questi anni e ... fanpage.it scrive

Jakub Jankto: «Sono stato il primo calciatore a fare coming-out, purtroppo non è bastato: tanti giocatori mi scrivono di aver paura di dirlo. Oggi alleno mio figlio di 6 anni» - Oggi vive a Praga, la sua città, e ancora oggi viene ricordato come l’unico giocatore ad aver raccontato ... Da ilmessaggero.it