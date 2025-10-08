Jacob Elordi e Sofia Coppola lo hanno fatto di nuovo
Jacob Elordi, Sofia Coppola e Cartier insieme per celebrare un’idea di eternità che si piega, ma non si spezza. Nel 1969, Cartier lanciava il bracciale LOVE: una chiusura a vite, un cacciavite condiviso, un simbolo tangibile di impegno. Solo la persona amata poteva aprirlo, rendendo il gesto un piccolo rituale d’intimità. Oggi, a più di cinquant’anni di distanza, la maison ripensa quello stesso spirito per il 2025. ** Love Unlimited **ne conserva l’essenza, ma abbandona la rigidità. Il design ovale si trasforma: ora si piega, si adatta, si muove. Due anni dopo Priscilla, il film che ha fatto incontrare Sofia Coppola e Jacob Elordi, i due si ritrovano per raccontare un altro tipo di legame. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: jacob - elordi
Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)
Sophie Codegoni rinasce a Venezia: nuovo look da diva, il messaggio dietro l'abito azzurro e il retroscena piccante con Jacob Elordi
Julia Roberts, George Clooney, Jacob Elordi e la sorpresa Bad Bunny: Venezia 2025 è la Mostra delle star
Jacob Elordi, Cristin Milioti e St.Vincent fanno le audition nel nuovo video dei Bon Iver https://indieforbunnies.com/2025/10/07/jacob-elordi-cristin-milioti-e-st-vincent-fanno-le-audition-nel-nuovo-video-dei-bon-iver/… - X Vai su X
In una recente intervista al “The Wall Street Journal”, Jacob Elordi ha dichiarato di avere un rapporto meraviglioso con la madre al punto da reputarla la sua migliore amica e di sentirla almeno 3 volte al giorno! @wsj #JacobElordi #RadioKissKiss - facebook.com Vai su Facebook
L'amore, Cartier e Jacob Elordi visto da Sofia Coppola: le interviste esclusive - Cartier ha invitato la celebre regista a raccontare Love Unlimited, il nuovo prezioso della maison, versione flessibile dello storico bracciale Love, attraverso il suo punto di vista. Segnala vanityfair.it
Cartier, Jacob Elordi visto da Sofia Coppola - Cartier ha invitato la celebre regista a raccontare Love Unlimited, il nuovo prezioso della maison, versione flessibile dello storico bracciale Love, attraverso il suo punto di vista. Da vanityfair.it