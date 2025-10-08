Jacob Elordi, Sofia Coppola e Cartier insieme per celebrare un’idea di eternità che si piega, ma non si spezza. Nel 1969, Cartier lanciava il bracciale LOVE: una chiusura a vite, un cacciavite condiviso, un simbolo tangibile di impegno. Solo la persona amata poteva aprirlo, rendendo il gesto un piccolo rituale d’intimità. Oggi, a più di cinquant’anni di distanza, la maison ripensa quello stesso spirito per il 2025. ** Love Unlimited **ne conserva l’essenza, ma abbandona la rigidità. Il design ovale si trasforma: ora si piega, si adatta, si muove. Due anni dopo Priscilla, il film che ha fatto incontrare Sofia Coppola e Jacob Elordi, i due si ritrovano per raccontare un altro tipo di legame. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jacob Elordi e Sofia Coppola lo hanno fatto di nuovo