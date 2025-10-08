Tre giorni in cella d?isolamento. Poi la liberazione. Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio ma residente da tempo a Formentera, è tornato libero dopo essere stato arrestato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ivan Sauna non ha ucciso Luisa Asteggiano: «Io trattato come un mostro. Lei era tutto ciò che avevo». I lividi e la morte per cause naturali