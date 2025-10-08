Ivan Sauna non ha ucciso Luisa Asteggiano | Io trattato come un mostro Lei era tutto ciò che avevo I lividi e la morte per cause naturali

Tre giorni in cella d?isolamento. Poi la liberazione. Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arsizio ma residente da tempo a Formentera, è tornato libero dopo essere stato arrestato. 🔗 Leggi su Leggo.it

ivan sauna non ha ucciso luisa asteggiano io trattato come un mostro lei era tutto ci242 che avevo i lividi e la morte per cause naturali

© Leggo.it - Ivan Sauna non ha ucciso Luisa Asteggiano: «Io trattato come un mostro. Lei era tutto ciò che avevo». I lividi e la morte per cause naturali

