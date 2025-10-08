Ivan Sauna il compagno di Luisa Asteggiano è stato scarcerato | Trattato come un mostro

Today.it | 8 ott 2025

L’esito dell’autopsia lo ha "assolto" dall’accusa di aver ucciso la sua compagna, Luisa Asteggiano, ma Ivan Sauna ha vissuto la notizia come un "doppio choc". Dopo 3 giorni di carcere a Ibiza, il 51enne di Busto Arsizio, fermato in un primo momento per l’omicidio della compagna trovata morta a. 🔗 Leggi su Today.it

