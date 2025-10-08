iulm si allena con un festival e 121 volontari

Un Festival che "intreccia sport, valori e formazione universitaria e dialoga con Milano, capitale europea dello sport e della cultura, guardando già a Milano-Cortina 2026". Così l’università Iulm, con la rettrice Valentina Garavaglia, si sta allenando in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi con una due giorni tra campioni ed esperienze immersive. "Lo sport parla un linguaggio universale di impegno, inclusione e passione, che nel nostro ateneo diventano competenze di vita e lavoro – sottolinea la rettrice –. Verso Milano-Cortina 2026 ci assumiamo la responsabilità di formare giovani capaci di portare questi principi nella società come strumenti di crescita personale e cittadinanza attiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

