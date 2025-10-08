Itf di Santa Margherita Ruggeri si ferma in finale
Si conclude in semifinale l’avventura di Jennifer Ruggeri al torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La classe 2003 marchigiana, numero 381 del ranking WTA, si è dovuta arrendere alla tedesca Anna Schmidt (WTA 407) al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza sui campi in terra battuta del centro sardo. Nonostante la classifica WTA leggermente peggiore rispetto alla marchigiana, Schmidt ha vinto con merito, in due set, conquistando l’accesso alla finale dopo un match equilibrato più di quanto non possa fare intendere il punteggio conclusivo. Un epilogo amaro per la tennista jesina, che tornava in Sardegna proprio dove, appena una settimana prima, aveva conquistato il suo terzo titolo stagionale battendo in finale la francese Cakarevic con un netto 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
