Itf di Santa Margherita Ruggeri si ferma in finale

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude in semifinale l’avventura di Jennifer Ruggeri al torneo ITF W35 di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La classe 2003 marchigiana, numero 381 del ranking WTA, si è dovuta arrendere alla tedesca Anna Schmidt (WTA 407) al termine di una battaglia durata oltre due ore e mezza sui campi in terra battuta del centro sardo. Nonostante la classifica WTA leggermente peggiore rispetto alla marchigiana, Schmidt ha vinto con merito, in due set, conquistando l’accesso alla finale dopo un match equilibrato più di quanto non possa fare intendere il punteggio conclusivo. Un epilogo amaro per la tennista jesina, che tornava in Sardegna proprio dove, appena una settimana prima, aveva conquistato il suo terzo titolo stagionale battendo in finale la francese Cakarevic con un netto 6-4, 6-2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

itf di santa margherita ruggeri si ferma in finale

© Ilrestodelcarlino.it - Itf di Santa Margherita. Ruggeri si ferma in finale

In questa notizia si parla di: santa - margherita

La spiaggia di Santa Margherita ancora preda dei vandali, indignarsi sui social non basta

Concerto coro Ateneo Udine a Santa Margherita del Gruagno. venerdì 18 luglio

Santa Margherita Ligure, cade dal muretto della discoteca “Covo Nord Est” e finisce sulle rocce: grave 18enne

itf santa margherita ruggeriItf di Santa Margherita. Ruggeri si ferma in finale - Prestazione altalenante per la marchigiana contro la più solida Schmidt. Segnala ilrestodelcarlino.it

itf santa margherita ruggeriJacopo Berrettini, Jennifer Ruggeri e Fabrizio Andaloro: tre successi italiani nel circuito ITF - Settimana positiva per i colori azzurri nei tornei ITF, con ben tre vittorie firmate da Berrettini, Ruggeri e Andaloro ... Segnala spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Itf Santa Margherita Ruggeri