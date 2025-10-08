Italia' s Got Talent l' impresa dell' incredibile Dmytro e lo strappo alle regole del programma

Un momento più unico che raro. Il piccolo Dmytro incanta tutti i giudici e scrive la storia di Italia’s Got Talent con un Golden Buzzer collettivo. Nel quinto episodio dedicato alle Audition, Dmytro, prodigio di 9 anni che ha regalato al pubblico una performance acrobatica delicata ed emozionante. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: italia - talent

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Italia’s got talent 2025: dal 5 settembre in esclusiva su disney

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”

Italia's Got Talent Official. . Schumacher - Audizioni Italia's Got Talent Ogni metamorfosi del duo nipponico avviene in maniera assurda, surreale, ma irresistibilmente comica Guarda l'esibizione completa a #IGT su @disneyplusit - facebook.com Vai su Facebook

Dmytro - Audizioni Italia's Got Talent Ha solo 9 anni, ma il suo talento ha emozionato così tanto i giudici da spingerli contro le regole... #IGT è in esclusiva su @DisneyPlusIT - X Vai su X

Il bambino che ha fatto piangere Mara Maionchi: cos’è successo a Italia’s Got Talent - Non è stato un momento come gli altri, e chi guardava da casa se n’è accorto. Da thesocialpost.it

Italia’s Got Talent 2025, la nuova stagione arriva su Disney+ dal 5 settembre - Italia’s Got Talent sarà disponibile su Disney+ a partire da venerdì 5 settembre 2025 con un episodio nuovo ogni settimana. Si legge su tvserial.it