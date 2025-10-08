Italian port days alla scoperta del porto di Ancona con visite guidate allo scalo dorico

ANCONA – Andare alla scoperta del porto di Ancona accompagnati da una guida turistica, con il supporto della tecnologia digitale. Sarà possibile con le visite guidate multimediali organizzate dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale sabato 18 e domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Italian Port Days, un mese di eventi tra Livorno, Piombino ed Elba: tra gli appuntamenti anche la visita al faro

https://www.snipe.org/news/italian-nationals-south-european-championship-day-3/ Porto Rotondo, Sardinia, Italy, October 4, 2025. Results after 6 races (1 discard): 1. ITA Gioele Toffolo & Stefano Longhi, 16 2. ITA Francesco Rossi & Marco Rinaldi, 19 3. ITA Pi - facebook.com Vai su Facebook

Piombino celebra la scuola tra Italian Port Days ed Erasmus Days - X Vai su X

‘Caccia al tesoro’ tra porto e città. In palio buoni acquisto e gadgets - Alla Scoperta dei tesori di Carrara” inserito nel programma di Italian Port Days, promossa da Assoporti per aprire il mondo portuale e marittimo ... Lo riporta msn.com

“Caccia al Tesoro 2. Porto e città. Alla Scoperta dei tesori di Carrara” - Domenica 12 ottobre Marina di Carrara e il suo porto saranno protagonisti di una grande caccia al tesoro. Da ilnautilus.it