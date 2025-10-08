Italian Political Awards premiati protagonisti della buona politica

Roma, 8 ott. (askanews) - Un premio per la buona politica, per il merito, per la dedizione e per i protagonisti del buon policy making. Si è svolta all'Università Luiss Guido Carli a Roma la cerimonia di premiazione della seconda edizione degli Italian Political Awards (IPA), ideata e promossa dall'Associazione Italian Politics, in collaborazione con la LUISS School of Government e la FERPI. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di valorizzare le politiche pubbliche, riconoscendo i membri del Parlamento che si sono distinti per contributi di contenuto e per la capacità di elaborare nuove attività di policy making orientate a risolvere problemi del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

