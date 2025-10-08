Roma – La buona politica, l’attività svolta a beneficio della collettività, il benessere del cittadino perseguito attraverso l’arte del far bene la propria missione di rappresentanza. Sono queste le motivazioni che hanno portato a consegnare dei riconoscimenti ad alcuni politici che si sono distinti nel loro operato, nella prestigiosa cornice dell’ università Luiss “Guido Carli” a Roma, dove si è svolta la cerimonia di premiazione della seconda edizione degli Italian Political Awards (Ipa). Un premio dedicato ai parlamentari italiani. Ideata e promossa dall’ Associazione Italian Politics, in collaborazione con la Luiss School of Government e la Ferpi, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di valorizzare le politiche pubbliche, riconoscendo i membri del Parlamento che si sono distinti per contributi di contenuto e per la capacità di elaborare nuove attività di policy making orientate a risolvere problemi del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italian Political Awards 2025, i protagonisti del ‘Buon Policy Making’: tutti i premiati